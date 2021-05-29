الميركاتو الصيفي 2021 | أستون فيلا يستغني عن أحمد المحمدي - صور Afp

استغنت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي عن المدافع الدولي المصري السابق “أحمد المحمدي” بعدم تمديد عقده الذي انتهى في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال بيان رسمي عبر حساب أستون فيلا بموقع تويتر اليوم الجمعة “يؤكد النادي رحيل الثلاثي أحمد المحمدي ونيل تايلور وتوم هيتون بعد انتهاء عقودهم هذا الصيف”.

وأضاف البيان “اللاعبون الثلاثة أظهروا إلتزامًا كبيرًا داخل وخارج الملعب على مدار الفترة التي قضوها هنا. كل شخص في أستون فيلا يتمنى لهم التوفيق والأفضل في المستقبل”.

وقضى أحمد المحمدي – الظهير الأيمن الدولي المصري السابق – أربعة مواسم متتالية مع أستون فيلا في الفترة من 2017 إلى 2021.

واعتمد الجهاز الفني لأستون فيلا على أحمد المحمدي في التشكيل الأساسي للفريق في منافسات الدوري الانجليزي خلال أول موسمين له، إلا أن لاعب غزل المحلة وإنبي الأسبق فشل في حجز مكان أساسي لنفسه في الموسمين الماضيين ليكتفي بالمشاركة في 32 مباراة منذ عام 2019 حتى 2021، من بينهم 13 مباراة كبديل في البريميرليج.

وانتقل أحمد المحمدي /33 عامًا/ إلى أستون فيلا في صيف 2017 قادمًا من هال سيتي، واستطاع المشاركة في 113 مباراة مع الفريق ما بين الدوري الانجليزي الدرجة الأولى والدوري الانجليزي الممتاز بإجمالي 129 مشاركة بجميع المسابقات، كما سجل 3 أهداف في البريميرليج، وهدف في كأس الاتحاد الانجليزي.