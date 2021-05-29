الامارات | رسمياً.. يوفنتوس يقيل بيرلو وأليغري البديل

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. يوفنتوس يقيل بيرلو وأليغري البديل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً مدربه أندريا بيرلو، بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني، وفق ما أعلن في بيان أمس.

وأصدر النادي بياناً بعنوان «حظاً موفقاً، أندريا بيرلو!»، بعد موسم خسر فيه يوفنتوس لقبه بطلاً للدوري المحلي في المواسم التسعة الأخيرة، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. في جانب آخر، أكدت وسائل إعلام إيطالية توصل اليوفي إلى اتفاق، يعيد به مدربه السابق ماسيمليانو أليغري لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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