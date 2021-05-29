الامارات | «بولو الحبتور» يعلن عن بطولات الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «بولو الحبتور» يعلن عن بطولات الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عن نشاط حافل في الموسم الجديد، إذ ينطلق في منتصف أكتوبر المقبل، ويمتد لأكثر من ستة أشهر، ويختتم في أبريل 2022.

وقال رجل الأعمال، محمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية في تصريحات صحافية، إن «برنامج الموسم المقبل سيكون حافلاً ومتنوعاً، حيث تشتمل البطولات على مستويات مختلفة، لتتاح الفرصة للجنسين وللمحترفين والهواة من المواطنين والمقيمين على حد سواء».

وأضاف: «فلسفتنا في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أن يكون البرنامج متكاملاً ومتاحاً للجميع، ليكون المردود كبيراً، ويكون التفاعل معه إيجابياً، سواء كان على صعيد البولو أو الفروسية، ونحن على ثقة كبيرة بأن الموسم سيشهد نجاحاً كبيراً، بعد أن شهد الموسم المنصرم التزاماً تاماً من الجمهور واللاعبين بالإجراءات الاحترازية لـ(كوفيد ـ 19)، ما أسهم في تحفيز الرعاة إلى مواصلة تقديم الرعاية والدعم لنشاطنا».

برنامج نادي ومنتجع الحبتور للبولو

- حفل الافتتاح: 15 أكتوبر.

- بطولة هلوين: 29 أكتوبر.

- بطولة اليوم الوطني: 24 نوفمبر.

- كأس السير ونستون تشرشل: 8 نوفمبر.

- مهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو: 19 نوفمبر.

- بطولة النادي: 7 يناير 2022.

- كأس دبي الفضية: 21 يناير.

- كأس الأساتذة (الماسترز): 6 فبراير 2022.

- كأس دبي الذهبية: 13 فبراير 2022.

- كأس تحدي دبي: 4 مارس 2022.

- بطولة النادي: 25 مارس 2022.

- كأس دبي: 8 أبريل 2022.

- بطولة النادي: 15 أبريل 2022.

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