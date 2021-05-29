الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتراب

اقترب لاعب دولي سابق من الانضمام إلى فريق يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، بعدما تراجع مستواه مع فريقه الحالي، إذ تسعى إدارة ناديه إلى إعادة هيكلة قائمة الفريق، بينما يرغب اللاعب في الاستمرار مع أحد الفرق التي لديها طموح المنافسة في الألقاب.

عمومية

تساءل مسؤولو ألعاب جماعية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت اتحاد لعبة جماعية إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية حتى يونيو المقبل، وعدم الاقتضاء ببقية الاتحادات الأخرى التي تحرص على عقدها بصورة مباشرة مع نهاية الموسم المحلي.

موافقة

وافق لاعب سابق مثّل الأبيض الإماراتي سنوات عدة على انتظار رأي المدرب الجديد للفريق الذي يلعب في الدرجة الأولى؛ اعتزازاً منه بالنادي، ووضع إمكاناته تحت تصرفه.

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