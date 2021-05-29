شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم أسوان بثنائية نظيفة في الدوري المصري .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 28-5-2021 على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أن يفرض أحد الفريقين سيطرته على مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني تقدم الاتحاد عن طريق عبدالسميع إبراهيم سيمو في الدقيقة 60، وعزز محمد الصباحي من تقدم فريقه في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بفوز «سيد البلد» 2-0.

بهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 34 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر.