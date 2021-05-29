شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة قادما من لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل في التاسعة مساء اليوم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قادما لندن، لقضاء فترة إجازته بالقاهرة بعد انتهاء الدوري الإنجليزي وجميع الارتباطات الخاصة باللاعب.

ووصل النجم المصرى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى 100 أسيست خلال مسيرته مع الأندية التى لعب لها، بعد صناعته هدف الريدز الثانى فى شباك كريستال بالاس، والذى سجله النجم السنغالى ساديو ماني، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم 2020 – 2021.

ونجح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للتواجد فى مسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد الفوز على كريستال بالاس بثنائية نظيفة، واحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.

وصنع الفرعون المصرى 100 هدف خلال مسيرته مع الأندية فى جميع المسابقات، سواء مع المقاولون العرب فى الدوري المصرى أو خلال مسيرته الاحترافية الرائعة.

وسجل محمد صلاح 202 هدف خلال مسيرته مع الأندية، فى 554 مباراة فى جميع المسابقات.