شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي بعد التتويج ببطولة الجونة: كنت أتمنى مشاركة علي فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، عن سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وقال الشوربجي، في تصريحات صحفية عقب التتويج متحدثا عن تفوق لاعبي الإسكندرية في الاسكواش: لا أعلم السبب هناك الكثير من الإسكندرانية تفوقوا في الاسكواش، وأبرزهم أنا ومروان وفارس الدسوقي وكريم عبد الجواد، لكن لا أعرف السبب.

وأضاف: كنت أتمنى مشاركة علي فرج في البطولة؛ لأن المنافسة بيننا قوية منذ أربع سنوات، وكنت أتمنى مواجهته، وهذا أمر جيد أن تمتلك مصر لاعبين يتصدران التصنيف العالمي.

وعن الاستعداد لبطولة العالم المقبلة قال الشوربجي: ليس من الضروري أن يكون بطل العالم هو الأفضل طوال الموسم، ومع ذلك بطولة العالم لها استعداد خاص، فهي أطول بطولة في السنة وأستعد لها بشكل خاص.