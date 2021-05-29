أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021

الأهلي يصل إلى اللقب 22 قاريا ويقترب من ريال مدريد الإسباني

حقق فريق الأهلي الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، عقب الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد، على ملعب حمد بن جاسم في قطر.

خزينة الأهلي تنتعش بـ3 ملايين جنيه بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 200 ألف دولار أي ما يعادل 3 ملايين جنيه، بعد التتويج بالسوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وزير الرياضة عن عودة الجمهور: الأولوية لسلامة المواطن ونتمنى وجود صلاح فى طوكيو

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياصة، أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم أى حدث عالمى بدعم كبير من القيادة السياسية المصرية، وقال صبحى فى تصريحات صحفية على هامش تواجده بالجونة لحضور نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش، الأحداث الرياضية نصنفها على استراتيجية وزارة الرياضة، ومصر نجحت فى تصنيف بطولات عالمية بداية من أمم أفريقيا 2019، وضعنا منظومة جديدة لتنظيم الأحدث فى كل المجالات وجاهزين لتنظيم أى بطولة عالمية فى أى وقت بدعم القيتدة السياسية.

رغم الإصابة.. منتخب المغرب يُخطر الزمالك بضم حميد أحداد لمعكسر الأطلسى

تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المغربي لكرة القدم باستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تمهيدا للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب فى الفترة من 3 يونيو المقبل إلى 11 من الشهر نفسه.