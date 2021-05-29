شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الزمالك، يغرد على صدارة هدافي الدوري المصري بعد مباريات، اليوم الجمعة، حيث تعادل فريق وادي دجلة مع المصري بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء هجف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم باسم مرسى، مهاجم مصر المقاصة، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء عقب استغلال كرة عرضية من زميلة هشام محمد لتسكن شباك محمود رضا حارس مرمى غزل المحلة.

أما اللقاء الثالث، حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مضيفه أسوان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة، مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة كالتالي

أشرف بنشرقي - الزمالك 12

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 11

أحمد سمير - طلائع الجيش 11

عمرو جمال - طلائع الجيش 10

عمر كمال المصري - البورسعيدي 10

يوسف إبراهيم أوباما - الزمالك 9

حسام حسن - سموحة 9

محمد شريف - الأهلي 9

رامي صبري - إنبي 8

شيمليس بيكيلى - مصر المقاصة 8

باسم مرسي - مصر المقاصة 8

مصطفى فتحي - سموحة 8