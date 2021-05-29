شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل فريق وادي دجلة مع المصري بهدفين لكل فريق، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم باسم مرسى مهاجم مصر المقاصة في الدقيقة 83 من عمر اللقاء عقب استغلال كرة عرضية من زميلة هشام محمد، لتسكن شباك محمود رضا حارس مرمى غزل المحلة.

أما اللقاء الثالث، حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مضيفه أسوان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة، مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 كالتالي: