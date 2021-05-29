شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة المصري ووادي دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني عاد دجلة للتقدم من جديد بهدف أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يتصدى محمد عبد المنصف لضربة جزاء المصري، التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 83، قبل أن يعود أحمد شديد قناوي ويعيد المصري للتعادل مرة أخرى بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة، يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.