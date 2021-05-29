شكرا لقرائتكم خبر عن سوء تقدير العقوبات الانضباطية يحرم حكم السوبر الأفريقي من التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X نهضة بركان المغربي السوبر الأفريقي.. 2021

الملعب – استاد جاسم بن حمد

النتيجة – فوز الأهلي 2/صفر

الحكم الجزائري - ‏مصطفى غربال - 36 عاما - دولي - 2014

المساعد الأول - الجزائري- عبد الحق اشيلى 40 عاما – دولي 2009

المساعد الثاني - الجزائري- ‏مقران قوراري – 39 عاما – دولي - 2014

‏الحكم الرابع – الكونغولي جيان جاكوس - 34 عاما – دولي 2013

كابينة الفيديو الـVAR تضم - الثلاثي القطري

الثلاثي القطري – عبد الرحمن الجاسم حكم فار – 34 عاما – دولي 2013

- خميس المري – مساعد فار- 37 عاما- دولي 2010

- سعود أحمد- مساعد - 33 عاما – دولي 2014





تطبيق جيد لبروتوكول الـ"VAR"

كانت كابينة الـ"VAR" على موعد بالظهور 3 مرات طبقا للبروتوكول، وذلك بعد أن تم التواصل مع الحكم عبر "الكومينكيشن سيستم"، وكان الحوار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية في تطبيق جيد للتعاون مع حكم الساحة.

أداء الحكم في الشوط الأول أفضل من الثاني

الهدوء والثقة شعار الحكم في إدارة اللقاء، خاصة في شوط اللقاء الأول الذي نجح الحكم في السيطرة على مجريات اللقاء، كما تمتع بلياقة بدنية جيدة ساعدته في التواجد في قلب الحدث وبذل جهد بدنيا كبيرا لإيجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة، وتمتع في هذا الشوط فقط بقراءة جيدة للعب وحسن توقع، لكن الأداء خلال النصف ساعة الأخيرة من اللقاء شهد اختلافا في معيار تقدير البطاقات الصفراء، مما أثار الجدل وحرم غربال من التميز رغم أنه من حكام النخبة بالقارة.

https://fb.watch/5N5gWSld0T/

تقدير الأخطاء والعقوبات الانضابطية (28 مخالفة - أغفل طرد مدافع الاهلى والبوركينى "ايوسوفودايو")

تدخل الحكم بالصافرة، وأعلن عن 24 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء في تقدير مناسب وكان معيار تقدير الأخطاء الفنية مناسبا، لكن العقوبات الانضباطية لم يكن المعيار واحد على الفريقين خاصه في شوط اللقاء الثاني الذي شهد أداء مغيار للحكم حيث اشهر الحكم البطاقة الصفراء لسداسي الأهلي- أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – على معلول - حسين الشحات - محمد هاني – كهربا، لكن أختلف معه في إنذار هاني وكهربا، إلا انه تغاضى عن إشهار (البطاقة الحمراء) إنذار ثاني لمدافع الأهل ياسر إبراهيم كما انه تصرف بشكل غريب مع حسين الشحات وكان يمكن أن يتسبب في طرد اللاعب لو حدث احتكاك مع الحكم في الوقت الذى اكتفى بإنذار وحيد للفريق المغربى للمهاجم البوركينى ايوسوفودايو وتغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء له إنذار ثان، طبقا للقانون كما أغفل الحكم إنذار كل من: العربى الناجى- محمد فرحان محسن ياجور طبقا للقانون، وهذا ما جعل أداءه في الشوط الثانى مثير للجدل.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة وأشاروا على 4 حالات تسلل خلال المباراة، كما سمحوا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة للفريقين وتعاونوا مع الحكم الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء وتعاون مع في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الدرجات: الحكم – 8.0. - المساعد الأول –8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0