7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021، فى مقدمتها، الأهلي يصل إلى اللقب 22 قاريا ويقترب من ريال مدريد الإسباني.

الأهلي يُخمد بركان المغرب ويتوّج بالسوبر الأفريقي السابع

حصد الأهلي بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه بعدما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.