شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أجايي وراء خروجه من قائمة مباراة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن استقبال جونيور أجايي، لاعب الأهلي، خبر وفاة والده كان السبب في استبعاده من قائمة مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي بالسوبر الأفريقي، التي توج به الأهلي بعد الفوز على الفريق المغربي بهدفين نظيفين.

وخرج جونيور أجايي من تشكيل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان، كما أنه لم يتواجد على دكة البدلاء، وهو ما أثار علامات استفهام، قبل أن يؤكد مصدر أن وفاة والده السر في خروجه من حسابات الجهاز الفني بالسوبر الإفريقي.

فوز الأهلي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلي وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة في نهائي سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالسوبر في تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ففي نسخة 2002 نجح الأهلي في التتويج باللقب بفوزه على كايزر تشيفز 4-1، وعاد ليحصد ثاني الألقاب في نسخة 2006، بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وهو ما تكرر في نسخة 2007 أمام النجم الساحلي التونسي.

عاد الأهلي ليفوز بالسوبر على حساب الصفاقسي التونسي في 2009 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للأهلي، وعاد ليفوز بالنتيجة ذاتها على حساب ليوبارد بطل الكونغو فى نسخة 2013.

وآخر تتويج للأهلي بالسوبر جاء في عام 2014 على حساب الصفاقسي التونسي بالفوز بنتيجة 3-2، وفي آخر ظهور للأهلي بالسوبر عام 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1، ليحسمها بطل الجزائر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء اليوم، افتتح محمد شريف هدف التقدم للأهلي قبل أن يعزز البديل صلاح محسن تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني والفوز بالمباراة.