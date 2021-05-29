شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي بعد بطولة السوبر الأفريقي: لقب جديد للنادي الأهلي وجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة من فرحة اللاعبين ببطولة السوبر الأفريقي، التي حصدها المارد الأحمر اليوم، بعد الفوز على نادى نهضة البركان بثنائية نظيفة على ملعب استاد السد القطري في دولة قطر.

ونشر الشناوي، صورة له وهو يحمل كأس السوبر الأفريقي، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب "الحمد لله لقب جديد للنادي الأهلي وجمهوره، بطولة السوبر الأفريقي، ويا رب دايما مفرحينكم".

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، فى الحفاظ على نظافة شباك الفريق، بعد 4 مشاركات للأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلى وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة فى نهائى سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التى حسمها الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلى للمرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بالسوبر فى تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ففى نسخة 2002 نجح الأهلى فى التتويج باللقب بفوزه على كايزر تشيفز 4-1، وعاد ليحصد ثانى الألقاب فى نسخة 2006، بعد الفوز على الجيش الملكى المغربى بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وهو ما تكرر فى نسخة 2007 أمام النجم الساحلى التونسي.

وعاد الأهلى ليفوز بالسوبر على حساب الصفاقسى التونسى فى 2009 فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2-1 للأهلي، وعاد ليفوز بالنتيجة ذاتها على حساب ليوبارد بطل الكونغو فى نسخة 2013.

وآخر تتويج للأهلى بالسوبر جاء فى عام 2014 على حساب الصفاقسى التونسى بالفوز بنتيجة 3-2، وفى آخر ظهور للأهلى بالسوبر عام 2015 أمام وفاق سطيف الجزائرى انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1، ليحسمها بطل الجزائر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وكان الأهلى قد تمكن من تحقيق الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد فى نهائى كأس السوبر الإفريقى الذى أقيم مساء اليوم، افتتح محمد شريف هدف التقدم للأهلى قبل أن يعزز البديل صلاح محسن تقدم الأهلى بتسجيل الهدف الثانى والفوز بالمباراة.