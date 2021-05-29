شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استادات الوطنية تهنئ الأهلي بالفوز بكأس السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، والجماهير، بالفوز المستحق للنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقية، ليضاف بطولة كبيرة، إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وأشاد الوزيري ومرجان بأداء لاعبي النادي الأهلي فى المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير ببطولة قارية جديدة، مشددين على دعم الفريق، وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، والدولية، لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية.

وأكد مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، أن تتويج النادي الأهلي باللقب يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد في الآونة الأخيرة، طفرة، فى كافة اللعبات، الجماعية والفردية، مما يعكس مدى اهتمام الدولة بملف الرياضة.