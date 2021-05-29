شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي: أنا بخير ونعود للبحث عن لقب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلى، على طمأنة جمهوره ومتابعيه بعد خروجه قبل نهاية مباراة فريقه اليوم أمام نادي نهضة البركان، التي توج بها المارد الأحمر ببطولة السوبر الأفريقي على ملعب السد القطري، بثنائية نظيفة.

وكتب أفشة استوري عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، قائلاً "مليون مبروك للنادي الأهلى وجمهوره، مؤسسة مبنيه على تقاليد الفوز، الحمد لله خمس بطولات منذ انضمامي للفريق، كان في السابق كثير، الآن الإحساس أنها غير كافية، القادم أفضل بإذن الله، الحمد لله على كل شيء، أنا بخير وإن شاء الله مزيد من الفحص والأشعة للاطمئنان ونعود للبحث عن لقب جديد، سوبر يا أهلي".



افشة

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، طبيعة إصابة محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، موضحا أنها عبارة عن التواء بسيط فى الجزء الداخلى من الكاحل، موضحا أنها إصابة بسيطة والأجزاء العظمية سليمة وقد يكون هناك جزع بسيط فى الرباط الداخلى وسنطمئن من خلال الأشعة التى سيجريها اللاعب.

وقال طبيب الأهلى فى تصريحات لقناة الأهلي، إن محمد هانى شعر بألم شديد ومفاجئ فى العضلة الأمامية وأجرينا الإسعافات الأولية له بوضع ثلج على العضلة وربط موضع الإصابة، لحين إجراء الأشعة وتحديد حجم الإصابة التى لحقت به، موضحا أن محمد هانى حصل على الأدوية اللازمة وسيجرى أشعة سونار بعد العودة إلى فندق الإقامة فى الدوحة.

فوز الأهلى يعزز رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقى بسبعة ألقاب للبطولة التى أطلقها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» فى مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلى فى نهائى السوبر الإفريقى على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلى وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة فى نهائى سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التى حسمها الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلى للمرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بالسوبر فى تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.