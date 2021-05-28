شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بالسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوزه اليوم ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

كما يثمن الاتحاد المصري على الآداء الرائع الذي قدمه الفريق مما يجعل فوزه على فريق نهضة بركان المغربي مستحقا وعن جدارة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية التي تساهم في اعلاء شأن الكرة المصرية على كل المستويات.