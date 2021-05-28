شكرا لقرائتكم خبر عن كم لقب حُرم رمضان صبحي من التتويج به مع الأهلي منذ رحيله؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقب جديد أضافه فريق الكرة بالنادي الأهلي لخزائنه من خلال الظفر بسوبر أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه، إثر الفوز على نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة بهدفين دون رد في الدوحة.

ورحل عن فريق النادي الأهلي عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في الصيف الماضي، يأتي على رأسهم رمضان صبحي، الذي فضّل الانتقال لصفوف بيراميدز بعد نهاية إعارته للأهلي، رافضاَ التوقيع على عقود النادي الأحمر.

ماذا حقق الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي؟

رمضان صبحي استمر دون خوض أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر من عام 2019 وحتى انتهاء إعارته في الصيف الماضي، وعقب رحيله انتفض المارد الأحمر بعدد كبير من الألقاب لم يلحق بها ابن الـ 23 عاماً.

وعانق الأهلي لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي للمرة الخامسة على التوالي بعد رحيل رمضان رسمياً عن صفوف الفريق، كما حقق المارد الأحمر لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وجاءت أهم ألقاب الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي لصفوف بيراميدز من خلال الصعود لمنصة التتويج لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك في النهائي، قبل أن يعانق لقب السوبر الأفريقي اليوم على حساب نهضة بركان المغربي، ليفقد رمضان 4 ألقاب هامة كادت أن تُضاف إلى خزائنه ومسيرته مع النادي الأحمر.

ولم يحقق رمضان صبحي أي ألقاب منذ رحيله عن الأهلي وخلال تواجده ضمن تشكيلة فريق نادي بيراميدز.

بقى أن نذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق برونزية كأس العالم للأندية أيضاً وحصد المركز الثالث في الدوحة بفبراير المنصرم بعد رحيل رمضان لبيراميدز.