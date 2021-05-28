شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء احتفالات الأهلي بلقب السوبر الأفريقي بسبب حالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبر وفاة والدته اليوم الجمعة، خلال تواجده مع بعثة الفريق في قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على نعي والدة سامي قمصان، خلال بيان تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي قال فيه: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن سامي قمصان مدرب الفريق، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، التي وافتها المنية مساء اليوم.. داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«أتقدم بخالص العزاء في وفاة والدة الكابتن سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، ووفاة والد اللاعب جونيور أجايي.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف: «إلغاء الإحتفالات في فندق إقامة النادى الأهلي بقطر بسبب وفاة والدة سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي، ووفاة والد اللاعب جونيور أجايي».