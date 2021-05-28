شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه على نهضة بركان.. الأهلي يحصد وحده «رُبع» بطولات السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت اليوم البطولة رقم 29 من كأس السوبر الأفريقي 2021، بتحقيق النادي الأهلي فوزا غاليا ضد نادي نهضة بركان المغربي على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، بنتيجة 2-0، أحرز الهدفين كلا من محمد شريف في الدقيقة 57 من زمن المباراة ثم عزز النتيجة البديل صلاح محسن في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يعزز النادي الأهلي رقمه القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس السوبرالافريقي، حيث يملك في جعبته بعد هذه المباراة 7 بطولات من أصل 29 بطولة هي جميع بطولات كأس السوبر الافريقي حتى الآن، وأصبح يمتلك وحده ما يقرب من ربع عدد كؤس البطولة كاملة، حيث بدأ تحقيق أولى بطولاته في كأس السوبر عام 2002 ليصل اليوم إلى الكأس السابعة له.

وقد أقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الافريقي في عام 1993 بين الفائز بكأس إفريقيا للأندية الأبطال (المعروفة الآن باسم دوري الأبطال) والفائز بكأس الكؤوس الأفريقية. ومنذ عام 2004، جمعت بين الفائزين بدوري الأبطال كأس الكونفيدرالية.

وكانت أولى الفرق التي حققت هذا الكأس هو نادي أفريكا سبور من كوت ديفوار عام 1993، بينما كان نادي الزمالك هو أول نادي مصري يحققها وذلك في عام 1994، بينما الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة من نصيب النادي الأهلي والذي فاز بها 7 مرات حتى الان في أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021، يغرد بها وحيدا في القمة حيث أن اقرب فريق له وثاني الفرق تحقيقا للقب هذه البطولة هو نادي الزمالك بفوزه 4 مرات.

وفيما يلي جميع الفرق الفائزة بكأس السوبر الافريقي منذ انطلاقها عام 1993 وحتى الان:

1993- افريكا سبور (كوت ديفوار)

1994- الزمالك (مصر)

1995- الترجي (تونس)

1996- اورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا)

1997- الزمالك (مصر)

1998- النجم الساحلي (تونس)

1999- اسيك ميموزا (كوت ديفوار)

2000- الرجاء (المغرب)

2001- هارتس اوف اوك (غانا)

2002- الأهلي (مصر)

2003- الزمالك (مصر)

2004- انيمبا (نيجيريا)

2005- انيمبا (نيجيريا)

2006- الأهلي (مصر)

2007- الأهلي (مصر)

2008- النجم الساحلي (تونس)

2009- الأهلي (مصر)

2010- مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2011- مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2012- المغرب الفاسي (المغرب)

2013- الأهلي (مصر)

2014- الأهلي (مصر)

2015- وفاق سطيف (الجزائر)

2016- مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2017- ماميلودي صنداونز (جنوب افريقيا)

2018- الوداد (المغرب)

2019- الرجاء (المغرب)

2020- الزمالك (مصر)

2021- الأهلي (مصر)

- جميع الفائزين ببطولة كأس السوبر الافريقي منذ انطلاقها عام 1993 إلى عام 2021