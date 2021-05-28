شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: منتخب الصالات سيكون رقماً صعباً في آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

قدّم منتخب الإمارات لكرة الصالات عروضاً لافتة في البطولة العربية بالقاهرة، وودع المنافسة من الدور نصف النهائي بخسارته أمام مصر 3-4 بعد التمديد.

وأحرج «الأبيض» المنتخب المصري بتقدمه عليه بهدف حتى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ونصف، ثم عاد المنتخب المصري وأنهى الشوط الأول لمصلحته 2-1.

وظل منتخب الإمارات يشكل ضغطاً متواصلاً على «الفراعنة» وتألق لاعبو الأبيض في تطبيق طريقة اللعب (الباور بلاي) وهي عملية خروج حارس المرمى عمر الفهيم ودخول محمد عبيد لاعباً خامساً، لينجح في تقليص الفارق وتعديل النتيجة 3-3 خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وكان في يد الأبيض إنهاء المباراة لمصلحته 4-3 في زمنها الرسمي من ركلة جزاء تراكمية في الثواني الأخيرة أهدرها محمد عبيد، وتصدى لها الحارس محمود شوبير، واستفاد المنتخب المصري من خبرته الطويلة في مثل هذه المواقف، ونجح في خطف هدف الترجيح 4-3 في الشوط الإضافي الأول.

وكان «الأبيض» خسر من المغرب في المباراة الأولى 5-1،وفاز على السعودية 6-3 وعلى جزر القمر 3-1 وتعتبر حصيلته جيدة ومميزة تحسب لإدارة اللجنة متمثلة في عبدالملك جاني رئيس اللجنة، وخميس الشامسي مشرف المنتخبات وللمدربين الوطنيين عبد الرؤوف عمر المرزوقي ومساعده عدنان الهولي وسالم العامري مدرب الحراس وللاعبين الذين اثبتوا كفاءة عالية في جميع المباريات.

اكتساب الثقة

وأشاد عبدالملك جاني باللاعبين والجهازين الفني والإداري، وتمنى لهم التوفيق في الاستحقاقات القادمة بحضور خميس الشامسي مشرف المنتخبات الذي أعرب عن سعادته بالمردود الفني والنتائج الجيدة التي حققها الفريق وقال إن «أهم شيء اكتساب اللاعبين الثقة بالنفس وتطبيق استراتيجية اللجنة في تطوير المنتخب لأجل الذهاب به بعيداً في المستقبل القريب».

وتابع: «ليس سهلاً أن تتقدم ثم تتأخر ثم تعود بالتعادل أمام منتخب مصر الذي لعب كأس العالم 7 مرات وتصنيفه ضمن العشرين الأوائل في العالم»، موضحاً أن اللاعبين دخلوا أجواء البطولة منذ أول يوم في الإعداد بالانضباط وتنفيذ التعليمات.

وأكد الشامسي «نحن سعداء أيضاً بوجود هداف مواطن وهو عمر النقبي الذي نافس على لقب الهداف، وينفرد بالمركز الأول برصيد 6 أهداف، وهذا لا يعني أنه لا توجد سلبيات بل بالعكس ستكون لنا اجتماعات مع الجهاز الفني للإعداد لبطولة كأس الخليج ضمن خطة الإعداد طويل الأجل للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم القادمة، والتي ستكون في أكتوبر القادم ومن الآن نعلنها بكل صراحة نحن قادمون إلى آسيا بكل قوة وسنعمل على مواصلة العمل بنفس الروح والثقة، وأن نكون رقماً صعباً في المحافل القادمة».

ووجه الشامسي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي راعي اللعبة بالتعاون مع اتحاد الكرة، وإلى الأندية والمشرفين والإداريين والمدربين وكل عناصر اللعبة وإلى وسائل الإعلام التي لم تقصر أبداً في دعم مسيرة اللعبة بالمتابعة، كما شكر سفارة الإمارات في القاهرة بقيادة حمد الشامسي، والمستشار عبدالله الحمادي على الاهتمام الذي أحاطوا به البعثة.