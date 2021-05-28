أول تعليق لمحمد فضل بعد فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الكابتن محمد فضل لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم أن موسيماني يجيد التعامل مع مثل هذه المباريات الكبيرة، وبالفعل تمكن من السيطرة على مجريات المباراة، بفضل لاعبي النادي الأهلي، الذين شاركوا في المباراة بروح الفانلة الحمراء، موجهاً التحية للنادي الأهلي وجهازه الفني ومجلس الإدارة علي هذا الفوز الكبير.

وأضاف لاعب الأهلي السابق» تعليقاً علي فوز النادي الأهلى ببطولة كاس السوبر الافريقي علي حساب فريق نهضة بركان المغربي، أن موسيماني يتعامل مع المباريات بإحترافية عالية، فكان منذ بداية المباراة وهو يلعب بأريحية تامة، وعمل علي تهدئة الملعب للحفاظ على مجهود لاعبيه، مشيراً الي أنه بعد الدقيقة 55 دفع بالتغييرات التي أربكت حسابات مدرب فريق نهضة بركان.

وعن لحظه التتويج بالكأس قال فضل " أعجبني فريق الأهلى بإعطاءهم الميداليات للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، وهذا ما يفعله الكبار ولا يوجد فريق قام بهذا الفعل الرائع بتكريم رمز مهم رموز النادي من قبل.