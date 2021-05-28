شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى لـ6 ركلات.. عبد المنصف عملاق ضربات الجزاء في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد عبد المنصف عروضه المميزة مع دجلة هذا الموسم، بعدما تصدى لضربة الجزاء السادسة بدورى 2020/2021، في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، من أصل 8 ضربات احتسبوا على فريقه في وجوده حارسا للمرمى، ليكون أكثر الحراس تصديا لضربات الجزاء بالدوري هذا الموسم.

وتصدى عبد المنصف لضربة جزاء المصري التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي جمعتهما اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وكان الحارس في المباراة الماضية تصدى لضربة جزاء أحمد سمير من طلائع الجيش في المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

وتصدى أوسة لضربة الجزاء رقم 15 في تاريخه في الدوري (مزارع دينا 1 والزمالك 3 والجونة 2 وإنبي 1 ووادي دجلة، وركلة الجزاء الخامسة له هذا الموسم أمام (بيراميدز وطلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري) متفوقا على عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري الذي صد 4 ضربات جزاء الموسم الماضي 2019-2020.

وكان محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي، قد كسر في المباراة الماضية الرقم القياسي المسجل باسم السد العالي ومدرب حراس فريق سيراميكا الحالي، عصام الحضري الحارس السابق للأهلى والزمالك والمنتخب، في التصدي لضربات الجزاء في تاريخ الدورى.

وتصدى عبد المنصف لضربة جزاء في مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش، حينما انبرى لركلة أحمد سمير مهاجم الطلائع ومنع دخولها، لكن اللاعب نجح في متابعة الكرة وأسكنها مرمى الفريق الدجلاوي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الطلائع بهدف دون رد.

وبالضربة التي تصدى لها في مباراة اليوم أمام المصري، أصبح عبد المنصف أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الدوري المصري عن عمر 44 عاما و3 أشهر و22 يوما، وكان الرقم السابق مسجل باسم عصام الحضري عن عمر 43 عاما و3 أشهر و7 أيام، ليكسر "أوسة" الرقم القياسي ويسجله باسمه.