شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: اللعب على الأرض سر الفوز على نهضة بركان وهدفنا التتويج باللقب العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وقال موسيماني: «بدأنا المباراة بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وأظهرنا قدراتنا الهجومية، وبعد ذلك تراجعنا قليلًا على المستوى التكتيكي، ولذلك طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بالطريقة المعتادة التي نلعب بها».

وأضاف: «لعبنا الشوط الثاني بشكل أفضل، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف، وأصبحت هناك مساحات في الخطوط الخلفية لفريق نهضة بركان، وقمنا باستغلالها بشكل جيد، ونجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني».

وتابع: «طلبت من اللاعبين ضرورة اللعب على الأرض، خاصة أن القوة الجسمانية كانت لصالح لاعبي نهضة بركان المغربي، لكننا تفوقنا عليهم في الشوط الثاني، وحققنا اللقب عن جدارة».

واستطرد: «الأهلي فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدوري أبطال أفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».

واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع اللاعبين على الأداء الجيد خلال المباراة، وتهنئة محمود الخطيب رئيس النادي، وجماهير النادي بهذا اللقب، متمنيًا تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.