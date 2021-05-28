شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة أفشة بسيطة.. وأشعة سونار على العضلة الأمامية لهاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، طبيعة إصابة محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، موضحا أنها عبارة عن التواء بسيط فى الجزء الداخلى من الكاحل، موضحا أنها إصابة بسيطة والأجزاء العظمية سليمة وقد يكون هناك جزع بسيط فى الرباط الداخلى وسنطمئن من خلال الأشعة التى سيجريها اللاعب.

وقال طبيب الأهلى فى تصريحات لقناة الأهلي، إن محمد هانى شعر بألم شديد ومفاجئ فى العضلة الأمامية وأجرينا الإسعافات الأولية له بوضع ثلج على العضلة وربط موضع الإصابة، لحين إجراء الأشعة وتحديد حجم الإصابة التى لحقت به، موضحا أن محمد هانى حصل على الأدوية اللازمة وسيجرى أشعة سونار بعد العودة إلى فندق الإقامة فى الدوحة.

فوز الأهلى يعزز رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقى بسبعة ألقاب للبطولة التى أطلقها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» فى مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلى فى نهائى السوبر الإفريقى على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلى وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة فى نهائى سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التى حسمها الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلى للمرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بالسوبر فى تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ففى نسخة 2002 نجح الأهلى فى التتويج باللقب بفوزه على كايزر تشيفز 4-1، وعاد ليحصد ثانى الألقاب فى نسخة 2006 بعد الفوز على الجيش الملكى المغربى بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وهو ما تكرر فى نسخة 2007 أمام النجم الساحلى التونسي.

عاد الأهلى ليفوز بالسوبر على حساب الصفاقسى التونسى فى 2009 فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2-1 للأهلي، وعاد ليفوز بالنتيجة ذاتها على حساب ليوبارد بطل الكونغو فى نسخة 2013.

وآخر تتويج للأهلى بالسوبر جاء فى عام 2014 على حساب الصفاقسى التونسى بالفوز بنتيجة 3-2، وفى آخر ظهور للأهلى بالسوبر عام 2015 أمام وفاق سطيف الجزائرى انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1، ليحسمها بطل الجزائر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وكان الأهلى قد تمكن من تحقيق الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد فى نهائى كأس السوبر الإفريقى الذى أقيم مساء اليوم، افتتح محمد شريف هدف التقدم للأهلى قبل أن يعزز البديل صلاح محسن تقدم الأهلى بتسجيل الهدف الثانى والفوز بالمباراة.