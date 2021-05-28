شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: ليس الأهم من يحرز الأهداف ولكن ما يهمنا الفوز بالألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته الشديدة بتتويج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وقال صلاح: «الحمد لله على تحقيق لقب السوبر الأفريقي الذي كان غائبًا عن النادي منذ 7 أعوام، وقدمنا مباراة كبيرة في حضور جماهير النادي الأهلي».

وأضاف: «سعيد بتسجيل هدف في شباك نهضة بركان المغربي، وليس المهم من يحرز الأهداف، الأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالألقاب، وإسعاد جماهير الأهلي التي تحرص على مساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني بشكل مستمر».

واختتم صلاح محسن تصريحاته، مؤكدًا أن فريق الأهلي يأخذ كل مباراة على حدة، واليوم حقق بطولة قارية مهمة، وسيغلق صفحتها من أجل التركيز في المباريات المقبلة سواء في الدوري الممتاز، أو المواجهات القوية التي سيخوضها الفريق في دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى للحفاظ على لقبها وتحقيق النجمة العاشرة.