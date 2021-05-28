شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على نوران جوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة زد والمصنفة الأولى عالميا، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة فى الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشريني فى المباراة النهائية على نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة العالمية الثانية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-7, 11-8, 11-5 .

وتقام المباراة الثانية من النهائي في منافسات الرجال بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا نظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في تمام الساعة الثامنة والربع.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث تتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.