شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: اللعب الجماعي سمة الأهلي.. والجميع تحلى بشخصية الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج باللقب السابع في بطولة كأس السوبر الأفريقي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين تحلوا بشخصية الأهلي في مباراة نهضة بركان، خاصة في الشوط الثاني، وكان لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز واستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ سبع سنوات.

وقال شريف، إن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، لكن الفريق قاتل حتى تحقق هذا الفوز باللقب الغالي للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير، مشيرًا إلى أن الفريق حقق المطلوب وتُوج بالبطولة.

وأشار إلى أن الأهلي قدم عرضًا قويًّا في الشوط الثاني، ونجح في بسط سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وأحرز هدفين، وأهدر عدة فرص مؤكدة كانت كافية لزيادة رصيد الأهداف، كان آخرها رأسية صلاح محسن، التي ارتدت من القائم الأيمن في الثانية الأخيرة قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وأكد مهاجم الأهلي: «اللعب الجماعي سمة الفريق، والأهم من تسجيل هدف في نهضة بركان هو تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة، الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن تستمر مسيرة الانتصارات، وتحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة محليًّا وأفريقيًّا، مشيرًا إلى أن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الفريق منح الجميع قوة كبيرة للتتويج بالبطولة».

واختتم شريف تصريحاته موجهًا الشكر لجماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، وتعهد بمواصلة بذل المزيد من الجهد لحصد المزيد من البطولات وإسعاد جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.