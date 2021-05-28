شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021، أبرزها الأهلي يُخمد بركان المغرب ويتوّج بالسوبر الأفريقي السابع ويحصد البطولة 22 قاريا، وخزينة النادى تنتعش بـ3 ملايين جنيه . الأهلي يُخمد بركان المغرب ويتوّج بالسوبر الأفريقي السابع الأهلي يصل إلى اللقب 22 قاريا ويقترب من ريال مدريد الإسباني خزينة الأهلي تنتعش بـ3 ملايين جنيه بعد التتويج بالسوبر الأفريقي وزير الرياضة عن عودة الجمهور: الأولوية لسلامة المواطن ونتمنى وجود صلاح فى طوكيو رغم الإصابة.. منتخب المغرب يُخطر الزمالك بضم حميد أحداد لمعكسر الأطلسى كشف طبي لحازم إمام ومروان حمدى قبل مواجهة الزمالك والجونة إدارة الزمالك توافق على مد معسكر الجونة استعدادًا للقاء المقاصة بالكأس مصر المقاصة يهزم غزل المحلة بهدف باسم مرسى.. فيديو المصرى يتعادل مع دجلة 2 - 2 في مباراة مثيرة بالدوري.. فيديو نور الشريني تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على نوران جوهر