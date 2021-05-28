شكرا لقرائتكم خبر عن بانون: مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي حملت طابعا خاصا بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي الأول له مع الأهلي والثاني له في تاريخه.

وقال بانون: «قمنا بالتحضير بشكل مميز لمواجهة فريق نهضة بركان، واحترمنا إمكاناتهم ورغبتهم في التتويج، وكان هدفنا السيطرة على مجريات اللعب ونقل الكرة إلى نصف ملعب المنافس، مع استغلال الثغرات لتسجيل الأهداف».



وأضاف: «المباراة حملت طابعًا خاصًّا بالنسبة إليَّ؛ لأنني واجهت فريقًا مغربيًّا، كما أنني سبق أن شاركت مع نهضة بركان من قبل على سبيل الإعارة، ولهذا أعرف إمكاناتهم جيدًا».

واختتم: «روح اللاعبين في الأهلي مميزة، والجميع سواء يشارك أو لم يحصل على فرصته كان يدعم زملاءه في الملعب طوال اللقاء، وهذه الروح هي سر الفوز باللقب الغالي».

وحرص بانون على إهداء لقب السوبر الأفريقي لجماهير الأهلي، قائلا: «سعيد باللعب أمام جماهير الأهلي لأول مرة بعد كأس العالم للأندية، فوجود هذه الجماهير حافز كبير لنا، وهم أول من يستحق اللقب والفرحة».