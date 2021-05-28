شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي يستمدون روحهم وقوتهم من جمهورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن سعادته بتتويج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف: «حققنا بطولة قارية مهمة غائبة عن دولاب بطولات النادي خلال السنوات السبع الأخيرة».

وتابع: «لدينا طموحات كبيرة الفترة القادمة من أجل مواصلة رحلة البطولات».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المرحلة المقبلة تشهد المزيد من التركيز لمواصلة الانتصارات التي تقودنا إلى الحفاظ على مسيرة الإنجازات والبطولات.

ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى جماهير الأهلي التي حضرت في ملعب مباراة السوبر الأفريقي، مؤكدًا أن حضورها ومؤازرتها للفريق ليس بغريب، فهم دائما اللاعب رقم واحد، ويستمد الأهلي روح البطولات من دعمهم ومؤازرتهم الدائمة للفريق في كل الأوقات.