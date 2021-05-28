شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 28 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الجمعة، الموافق 28 / 5 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، مجلس الزمالك يُهنئ الأهلى بلقب السوبر الأفريقى، والموافقة على مد معسكر الجونة استعدادًا للقاء المقاصة بالكأس، ورغم الإصابة.. منتخب المغرب يُخطر الزمالك بضم حميد أحداد لمعكسر الأطلسى.

مجلس الزمالك يُهنئ الأهلى بلقب السوبر الأفريقى

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين، برئاسة حسين لبيب، بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، ويؤكد نادى الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على التحكيم أمام الجونة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عقب مباراة الإسماعيلي التي انتهت أمس بفوز الزمالك 1/0 في دور الـ 16 لكأس مصر، والتى أقيمت على استاد السويس.

شيكابالا يشارك أساسيا مع الزمالك أمام الجونة

استقر باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا أساسياً فى مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة المقر لها الأحد، فى بطولة الدورى فى ظل كثرة الغيابات عن اللقاء .

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