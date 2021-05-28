شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على بول كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تُوج البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة الجونة الدولية، التي استضافتها مدينة الجونة في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز الشوربجي على منافسه النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-7.

يذكر أن نور الشريني كانت قد فازت في المباراة النهائية على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة العالمية الثانية، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-7, 11-8, 11-5 لتتوج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش) واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث تتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.