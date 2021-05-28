شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غربال "وش السعد" على الأهلي.. صافرته لا تخلو من التتويج والانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى تحقيق الانتصارات مع صافرة الجزائرى مصطفى غربال، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة السوبر الأفريقى 2020 مع نهضة بركان المغربى اليوم، الجمعة، للحكم الجزائرى الذى بات فأل حسن على الفريق الأحمر من خلال إدارته للمباريات.

المفارقة أن جميع المباريات التى أدارها مصطفى غربال للأهلى نجح خلالها المارد الأحمر فى تحقيق الفوز والتتويج بالألقاب، وهو ما يجعل تعيينه لإدارة مباراة السوبر الأفريقى فأل حسن للأهلى وجماهير.

وأدار الحكم الجزائرى 4 مباريات للأهلى من قبل بخلاف مباراة كان فيها حكما للفار.

المباراة الأولى التى أدارها غربال للأهلى كانت فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018 أمام فريق تاونشيب البوتسواني، وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

المباراة الثانية كانت فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك فى المباراة التى حسمها الشياطين الحمر بهدفين مقابل، وتوج الأهلى باللقب الأفريقى التاسع والأخير فى تاريخه.

والمباراة الثالثة كانت مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2021، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

والمباراة الرابعة فى السوبر الأفريقى 2020 ضد نهضة بركان المغربى والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن.

فيما كان الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال حكما للفيديو خلال مباراة إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال منافسات الموسم الماضى فى المباراة التى جمعت الأهلى مع الوداد البيضاوى المغربى على ملعب القاهرة الدولى وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.