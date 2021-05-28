شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى والدة سامي قمصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى والمدير التنفيذي، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، سامي قمصان مدرب الفريق فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، التى وافتها المنية مساء اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر الأفريقى بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين مساء اليوم ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.