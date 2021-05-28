شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا استعداداً لمواجهة الطلائع غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر.

خط الوسط: محمد توني - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان.