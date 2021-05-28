شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين الجدد بالزمالك فى المنوفية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بالنادي، عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة المنوفية، غدا السبت وبعد غد الأحد، كخامس محافظة تقام بها الاختبارات بعد محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والغربية.

وقال يحيي، إن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بعمل اختبارات بجميع محافظات مصر، لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأشار يحيى إلى أن الاختبارات المقررة بمحافظة المنوفية ستقام على ملاعب جامعة المنوفية بمدينة شبين، موضحا أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة المنوفية تضم الآتي أسماؤهم: أسامة حسن، منتصر الجدي، هشام إبراهيم، أحمد رزق ، أسامة فاروق، حمدي يوسف كإداري للجنة، بالإضافة إلى أحمد الشاذلي.

واختتم طارق يحيي تصريحاته قائلا، إن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر المنابر الإعلامية الرسمية للنادي.

وتضم اللجنة التي كلفت باكتشاف المواهب كلاً من: هشام يكن كمسئول عن اللجنة، أسامة حسن مشرفا، هشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا اعضاء فنيين، مصطفي غراب مدرب حراس مرمي كعضو فني، باسم عطا كمسئول إداري عن اللجنة، محمد السيد استمارات، ووليد عبداللاه عامل مهمات.