شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاحتفالات بالسوبر في الأهلي بعد وفاة والدتى قمصان وأجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مسئولو النادي الأهلي الاحتفالات بلقب السوبر الأفريقي بعد وفاة والدتى سامي قمصان مدرب الأهلي ووالدة جونيور أجايى لاعب الفريق.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قائلا، "إلغاء الاحتفالات فى فندق إقامة النادى الأهلي بقطر بسبب وفاة والدة سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي، ووفاة والدة اللاعب جونيور أجايي".

ونجح النادي الأهلى في إعادة بطل دوري الأبطال الأفريقى لمنصة التتويج ببطولة السوبر، بعد تتويج أبطال بطولة الكونفدرالية الأفريقية باللقب فى آخر موسمين، بعد تتويج الرجاء المغربي والزمالك فى آخر نسختين على حساب منافس واحد وهو الترجى التونسي.

الاهلي المصري حصد بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان آخر بطل لدورى أبطال أفريقيا نجح فى التتويج بكأس السوبر الإفريقى كان فريق الوداد المغربي عام 2018، بعد فوزه على فريق مازيمبى الكونغولى بهدف نظيف.

وتسيطر الأندية المصرية على لقب السوبر الأفريقي برصيد 11 لقبا، بواقع 7 للأهلى و4 للزمالك، ثم أندية المغرب 4 ألقاب موزعة بين الرجاء لقبين، والوداد والمغرب الفاسي لقب واحد.

وخاض الأهلى مواجهة السوبر الأفريقى، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى، على حساب غريمه التقليدى الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2 - 1، والتى جمعت الفريقين فى شهر نوفمبر الماضى على استاد "القاهرة".

فى المقابل نجح نهضة بركان فى حصد لقب الكونفدرالية بفوزه على فريق بيراميدز بهدف نظيف.