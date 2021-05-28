شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: لاعبو الأهلي لديهم روح عالية.. وتعاهدنا على التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقى بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، الجمعة، على استاد جاسم بن حمد.

وقال كهربا، «الحمد لله على التتويج بكأس السوبر الأفريقي، لاعبو الأهلى رجال وعلى قدر المسئولية دائمًا، وقدموا مباراة قوية أمام نهضة بركان المغربي، وحققوا الفوز باللقب وإضافة بطولة جديدة للنادي».

وأضاف كهربا، «لاعبو الأهلى تعاهدوا على حصد بطولة السوبر الأفريقي، وقبلها الصعود لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ودخلنا فى معسكرا مغلقا وكل اللاعبين كانوا فى حالة تركيز شديدة من أجل الفوز وإسعاد جماهير النادي».

وتابع كهربا، «كل لاعبى الأهلى لديهم روح عالية، وحتى اللاعبون الذين لم يتواجدوا معنا فى المعسكر المغلق كانوا يدعمون زملاءهم، وهذه هى روح الفانلة الحمراء التى تميز النادى الأهلي.. أشكر الكابتن محمود الخطيب على دعمه الدائم لكل اللاعبين، ومساندته لى بصفة شخصية، خلال الفترة الماضية، وأشكره على دعمه وثقته الشديدة، وسأبذل قصارى جهدى من أجل تقديم مستويات جيدة مع الفريق».

واختتم كهربا تصريحاته مؤكدًا أن الأهلى هو نادى القرن فى أفريقيا، ويضم نجومًا مميزة، ونعد الجماهير بمواصلة بذل أقصى جهد، من أجل حصد المزيد من البطولات لإسعادهم.