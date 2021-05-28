شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: بذلنا مجهودًا كبيرًا.. ونتطلع لتحقيق المزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة لجماهير النادي، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وقال الشحات: "سعيد بالفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي، وقدمنا مستوى جيدًا خلال المباراة، واستطعنا الفوز بهدفين نظيفين، وتوجنا باللقب الغالي لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "أوجه التهنئة إلى كل جمهور النادي الأهلي، والجهاز الفني، وكل لاعبي الفريق، لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا على مدى المباراة، وبالتأكيد تواجد الجماهير في مواجهة نهضة بركان أمر يسعد اللاعبين ويدفعهم إلى القتال من أجل تحقيق اللقب".

وواصل: "أتمنى تحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، وأبذل قصارى جهدي، وأسعى لكتابة تاريخ لي مع النادي الأهلي، ونتطلع إلى تحقيق الألقاب القادمة".