شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة أسوان والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين أسوان وضيفه الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، هشام صلاح، عبد الغني محمد، وفي الوسط: محمد الصباحي، عبد السميع سيمو، مروان عطية، صبري رحيل، والهجوم: خالد قمر، خالد الغندور.

وجاء تشكيل فريق أسوان كالتالي: حراسة المرمي: خالد وليد، والدفاع: عمرو الحلواني - محمد جابر - محمود شبانة - سالم صافي، وفي الوسط: هيثم الفيل - عبدالعزيز موسي - ايمانويل ايجبتور، وفي الهجوم: أشرف مجدي - محمد أسامة - أحمد صغيري

مباراة اليوم، يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفًا.