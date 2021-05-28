شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: سعيد باللقب الـ20 مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقديره الكبير للاعبي الفريق وأدائهم الرجولي فى مباراة نهضة بركان، بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين والتتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

وقال سليمان، إن لاعبي الأهلي قدموا أداءً رجوليًّا، والجميع يعيش حالة من إنكار الذات من أجل المصلحة العامة للفريق، مضيفا، «نعيش فرحة السوبر الأفريقي اليوم، ومن الغد ستكون نظرتنا للأمام وما هو قادم من منافسة محلية وإفريقية، فنحن نعلم قيمة اللعب في نادٍ بحجم الأهلي وبطل القرن الإفريقي، ولهذا فالتفكير دائمًا فيما هو قادم».

وأضاف وليد سليمان، «سعيد للغاية بعد التتويج بالسوبر الأفريقي الثالث واللقب رقم 20 لي مع الأهلي، وأشكر جمهور الأهلي بشكل دائم على دعمه فيما وصلت إليه».

وتابع وليد سليمان، «منحنا ميداليات التتويح لمحمود الخطيب تقديرًا لدوره ومساندته الدائمة للفريق، فهو دائمًا الرمز والقدوة ويستحق هذا التكريم من جميع لاعبي الفريق، تقديرًا لجهده ومساندته ووقوفه خلف الفريق في كل المواقف الصعبة».

وأنهى لاعب وسط الأهلي تصريحاته قائلا، «شرف لي اللعب للنادي الأهلي، لأنها كانت أمنيتي منذ الصغر أن أكون يومًا ما جزءًا من تاريخ النادي، وأتمنى أن أساهم دائمًا في إسعاد جماهير الأهلي في كل وقت».