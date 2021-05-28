شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: هناك تصميم فى الأهلى على حصد جميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، مؤكدًا أنها بطولة غالية على جميع اللاعبين بعد عودتها مرة أخرى إلى دولاب بطولات النادى بعد غياب طويل.

وقال ربيعة، إن جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام نهضة بركان، مشيرًا إلى أن الفريق نجح فى تحقيق الهدف الأكبر وهو تحقيق البطولة لمواصلة الانتصارات فى الفترة الأخيرة محليًّا وأفريقيًّا.

وأضاف أن الفريق كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، والجميع كان على قدر المسئولية كالعادة وحققوا البطولة الغالية، مشيرًا إلى أن الجميع يركز فى الفترة القادمة، وهناك تصميم على حصد جميع البطولات التى يشارك بها الفريق.

وأشار ربيعة إلى أن تواجد محمود الخطيب الدائم مع الفريق، خاصة فى المباريات الحاسمة يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، لأنه المثل الأعلى للجميع قبل أن يكون رئيسًا للنادى الأهلي.

واختتم ربيعة تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى جماهير الأهلى بهذا اللقب الغالي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى جهد من أجل استمرار مسيرة الانتصارات، والفوز بكل البطولات القادمة.