أفشة: سنعود للبحث عن لقب جديد.. وأشعة بعد إصابتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق النادي الأهلي، أن فريقه سيبحث عن لقب جديد بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخ النادي.

وكتب "أفشة" عبر ستوري "انستجرام" مساء اليوم الجمعة :"مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهوره مؤسسة مبنية على تقاليد الفوز".

وتابع :"الحمد لله خمس بطولات منذ انضمامي للفريق، كان في السابق كثير، الآن الاحساس أنها غير كافية، القادم أفضل بإذن الله".

وواصل :"الحمد لله على كل شيء أنا بخير وإن شاء الله مزيد من الفحص والأشعة للاطمئنان، ونعود للبحث عن لقب جديد، سوبر يا أهلي.".

وكان الأهلي استطاع الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب بطل المغرب والكونفدرالية في النسخة الماضية فريق نهضة بركان بهدفين دون رد جاء عن طريق محمد شريف وصلاح محسن في الشوط الثاني.

اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت إصابة "أفشة" الأمر الذي جعله يخرج من المباراة عن طريق "نقالة"، ليخرج أحمد أبو عبلة طبيب الفريق ليعلن أن "أفشة" سيخضع لفحوصات طبية.