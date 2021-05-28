الأهلي: قلصنا الفارق مع ريال مدريد.. وهدفنا الأكثر تتويجًا قاريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إن فريقه استطاع تقليص الفارق مع ريال مدريد في المنافسة على النادي الأكثر تتويجا بالبطولات، بعدما حقق لقب السوبر الإفريقي.

واقتنص النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي بالتغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت في قطر برعاية الاتحاد الإفريقي.

وبالفوز باللقب السابع في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، أكد الأهلي أنه لا يخسر بطولة السوبر إذا كان مشاركاً بصفته بطلاً للبطولة الأكبر "دوري أبطال إفريقيا".

وقال فاروق في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة:" مبروك لجماهير الأهلي العظيمة، والمباراة كانت قوية من الطرفين، والأهلي نجح في تحقيق الفوز في اخر مباراتين سواء أمام صنداونز أو نهضة بركان".

وأضاف:" البطولة كانت مهمة بسبب منافستنا على النادي الأكثر تتويج في العالم وأمامنا بطولة إفريقيا نسعى لتحقيقها وبعدها السوبر الإفريقي".

وتابع:" الفرق بينا وبين ريال مدريد تقلص بعد تحقيق السوبر الإفريقي ونسعى لاستعادة لقب الأكثر تتويجا على المستوى القاري بين أندية العالم".

وأوضح، أن الأهلي سيغلق صفحة الاحتفال بالسوبر سريعا للتركيز على المنافسة في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وأتم تصريحاته:"بعد الفوز بالسوبر الإفريقي أمامنا بطولة دوري وبطولة أفريقيا وهذه ضريبة الأهلي، ونشعر أننا فزنا بالبطولة ونحن نستحق اللقب وهذا أمر جيد".