عبد الحفيظ: الجماهير تهتف "الدوري يا أهلي".. وسنبدأ إعادة الحسابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، إن جماهير الفريق طالبت بالحصول على لقب دوري we المصري عقب الفوز بلقب السوبر الأفريقي.

واستطاع الأهلي مساء اليوم الجمعة الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه على حساب نهضة بركان بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"الحمد لله على الفوز وتحقيق انتصار مهم أمام صنداونز ثم الفوز بلقب السوبر الأفريقي الغائب عن النادي منذ سبع سنوات".

وتابع :"حصلنا على لقب هام، توجنا ببطولة قارية وليست بطولة عادية".

وتحدث عبد الحفيظ عن جماهير الأهلي، قائلاً :"الجماهير هتفت الدوري يا أهلي وسنبدأ في الفترة المقبلة إعادة الحسابات".

الأهلي على المستوى المحلي خاض 19 مباراة حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق 13 نقطة عن الزمالك متصدر الترتيب والذي خاض 24 مباراة.