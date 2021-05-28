بدر بانون: هدف شريف "فتح المباراة".. وبركان خصم عنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي أن الهدف الأول الذي سجله زميله محمد شريف في شباك نهضة بركان فتح اللقاء لصالح الأحمر.

وفاز الأهلي بثنائية نظيفة على نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي ليتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ويحصد البطولة القارية رقم 22.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال بدر بانون :"أحمد الله على التتويج، هذه هي بطولة السوبر الثانية لي، فقد توجت باللقب ذاته من قبل مع الرجاء المغربي".

وأضاف بانون :"كنا نعرف أن نهضة بركان سيكون خصماً عنيداً للغاية، والمباراة كانت صعبة، لكن هدف محمد شريف الأول فتح لنا اللقاء".

وتابع المدافع المغربي :"بعد الهدف الأول سعينا من أجل الثاني حتى نلعب بأريحية أكبر، والجميع شاهد المجهود الكبير من كل اللاعبين، حتى الذين كانوا خارج القائمة وجهوا الدعم لنا بقلوبهم".

وأنهى بانون :"سعداء بحضور الجماهير، لم نلعب أمامهم منذ وجودنا هنا في مونديال الأندية الأخير، والحمد لله أننا لم نخيب ظنهم ونجحنا في إسعادهم".