صلاح محسن: سنعود للتفكير في الدوري.. وهدفنا العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي، أن تفكير فريقه في الفترة المقبلة سيعود مجددًا حول مسابقة دوري we المصري.

تصريحات صلاح محسن جاءت عقب الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد في إطار بطولة السوبر الأفريقي والتي أقيمت في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأضاف صاحب الهدف الثاني في شباك نهضة بركان عبر شاشة "الأهلي" مساء الجمعة :"ليس من المهم صاحب الهدف، كان ما يهمنا هو تحقيق البطولة خاصة أنها غائبة عن النادي منذ فترة طويلة".

وتابع :"سنعود من جديد للتفكير في مسابقة الدوري والتركيز في البطولة المحلية، ثم سنفكر في دوري أبطال أفريقيا فهدفنا العاشرة".

الأهلي محليًا خاض 19 مباراة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق 13 نقطة عن الزمالك متصدر المسابقة إلا أن الفريق الأبيض خاض 24 مباراة.

وعلى الصعيد الأفريقي، استطاع الأهلي الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1).

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الترجي الرياضي التونسي في إطار دور نصف النهائي حيث ستقام المباراة الأولى في تونس وتحديدًا 18 من الشهر المقبل على أن تقام موقعة الإياب في مصر 25 من نفس الشهر.