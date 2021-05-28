موسيماني يتحدث عن التتويج بالسوبر ويرسل تحية للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه عندما يتمكن من تحقيق بطولة يبحث عن البطولة التالية، قائلًا أنه لا يفكر في منافسة الزمالك بالدوري حاليًا لكنه يقدم لهم التحية على الانتصارات التي يحققونها.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز بكأس السوبر: "من الجيد للفريق أن نتمكن من تحقيق كأس السوبر، المباراة كانت صعبة، ووصول الكرة من جانب الفريقين إلى منطقة الجزاء كان صعب، وفي نهاية الشوط الأول فقدنا تنظيمنا، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل".

وتابع: "لم يكن أمامنا في الشوط الثاني إلا اللعب الجماعي من أجل تسجيل الأهداف ونجحنا في تحقيق هذا الأمر، وتسجيل الهدف الثاني جاء لأننا تمكنا من استغلال اللعب المفتوح، وكنا نستطيع تسجيل المزيد لولا تألق الحارس في كرة والعارضة في كرة أخرى".

وتحدث عن شعوره بالفوز الفوز بالبطولة، قائلًا: "بالنسبة لي أن أكون هنا فالهدف هو الفوز بالبطولات، وعندما يكون لدينا بطولة نلعب من أجلها هدفنا الوحيد هو تحقيق الفوز، ويجب أن أشكر الجهاز المعاون وإدارة النادي والرئيس، والدعم الذي نحصل عليه لا يصدق".

وأضاف: "أنا لا أفكر فيما فزت به، بالنسبة لي الهدف هو الفوز بالبطولة المقبلة، والفوز بالمباراة المقبل أهم من الفوز ببطولة لعبتها بالفعل، أنا أشعر بأنني جزء من فريق حقق اللقب".

وعلق على الموقف الذي مر به في جنوب إفريقيا خلال مواجهة صنداونز، قائلًا :"وما حدث بالنسبة لي الأسبوع الماضي في بلدي أمر مؤثر بالنسبة لي كي أكون أمينًا لكن لن ألوم أحد، أنا يجب أن ألوم النظام الذي خرجنا منه في وقت سابق".

وواصل: "بالنسبة لي الأمر ليس متعلق بالحديث أنا أرد دائمًا برفع الكؤوس ثم ندع الأمور".

أما عن تفوق الزمالك في جدول ترتيب الدوري فقال: "علينا أن نفكر في دوري الأبطال والزمالك ليس جزء من هذه البطولة، وكنا في كأس السوبر، والزمالك أيضًا ليس جزء منها، وعندما نعود علينا أن نلعب من أجل الفوز في الكأس الذي حققناه الموسم الماضي، وبعد الكأس هناك الترجي الذي يعد من الفرق الجيدة وبعد ذلك سوف نبدأ في التفكير بالمنافسة مع الزمالك".

واختتم قائلًا: "إذا كنت تنظر للدوري ستجد أن هذا ليس الترتيب المثالي للدوري لأن أمامنا وقت، أما الآن فالتفكير في دوري الأبطال وعندما تكون في نصف النهائي فلديك فرصة للوصول للنهائي، لكن الزمالك بالطبع متفوق علينا في الدوري لأنه لعب مباريات أكثر منا لكنهم يفوزون بالمباريات ويجب أن نقدم لهم التحية".